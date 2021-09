Hilfsorganisation Sie wollen Hilfsgüter nach Äthiopien schicken – aber dort herrscht Krieg Der Mettmenstetter Verein Elim International hat zwei Container mit Haushaltswaren, Kleidung und Spielsachen vorbereitet. Wann sich diese auf den Weg machen, ist noch offen.

1040 Schachteln voller Hilfsgüter stehen in zwei Containern bereit für den Transport nach Äthiopien. Der Transport soll erfolgen, sobald die Umstände in Äthiopien es wieder zulassen. Barbara Roth

Gewalttaten, Vertreibung und Hunger – im Krieg um die Region Tigray in Äthiopien ist die Zivilbevölkerung leidtragend. «Es geschehen unbeschreibliche Sachen», sagt Edith Lippuner und spricht von Mord und Folter, Vergewaltigungen und Schändungen.

Von 120000 betroffenen Frauen habe sie gelesen, so die 80-jährige Knonauerin, die sich seit fünf Jahren in Äthiopien für verstossene Frauen und deren Kinder ­engagiert. Dabei haben es die ärmsten Frauen – und von denen gibt es viele – in Äthiopien schon in Friedenszeiten nicht leicht. Als Analphabetinnen bieten sich ihnen kaum Perspektiven.

So werden sie oft schon als 13-Jährige verheiratet. Noch viel zu jung zum Gebären, erleiden manche von ihnen schwerste Unterleibsverletzungen. Sie werden verstossen, verachtet und ziehen sich infolgedessen komplett zurück. Man müsse sie erst finden, um ihnen helfen zu können, veranschaulicht Edith Lippuner.

Lernen, auf eigenen Beinen zu stehen

Neben den körperlichen Schäden, deren Folgen sich manchmal selbst durch mehrere Operationen nicht mehr vollständig beheben lassen, bleiben seelische Wunden. Die jungen Frauen verlieren jegliches Selbstwertgefühl und leben in Scham. Sie meiden Blickkontakt und verstecken sich hinter Tüchern. Hier setzt der Verein Elim International mit Sitz in Mettmenstetten an.

Mit Befähigung – Unterricht in Lesen, Schreiben, Rechnen und Handarbeit – einerseits, andererseits mit Nächstenliebe, Ermutigung und Begegnung auf Augenhöhe. Dazu gehören etwa die gemeinsamen Mahlzeiten. «Dann gehen die Frauen auf wie Blümchen», hat die Knonauerin festgestellt.

Lebensgrundlage durch Stadtladen und Farmarbeit

Gefragt nach ihrem grössten Wunsch, habe sie von Frauen immer wieder die Antwort erhalten, den Lebensunterhalt selbst bestreiten zu können, so Edith Lippuner. Das hört sich bescheiden an, scheint aber für die meisten unvorstellbar. Und doch kann es gelingen: So erzählt sie von einer Frau, der der Verein Elim International ein Häuschen und einige Schafe als Lebensgrundlage ermöglicht hat, einer anderen hat der Verein zu einem kleinen Laden in der Stadt verholfen.

Vier weitere arbeiten in einem Partnerbetrieb, einer Farm, auf der das gefragte Nahrungsergänzungs­mittel «Moringa» angebaut wird. Bis zu zehn Personen finden im Frauenhaus in Nord-Äthiopien Platz.

Zusätzlichen Wohnraum fürs Frauenhaus sollen künftig zwei Container bieten. Bepackt mit Hilfsgütern ­stehen sie bei der Familie von Vereinspräsident Hans ­Rudolf Trachsel in Herferswil bereit für die Reise nach Äthiopien. Mitte Juli hatte Edith Lippuner in ihrem Umfeld zu Materialspenden und Mithilfe aufgerufen.

Gefragt war alles, was sich in einem sehr einfachen Haushalt verwenden lässt, kleine Möbel, Werkzeug, Schreibwaren, Stricknadeln und vor allem Wolle und Garn für Strick- und Häkelarbeiten, die den Frauen künftig ein eigenes Einkommen ermöglichen sollen. Verbandsstoff und Ähnliches soll direkt an die Gesundheitseinrichtungen vor Ort gehen, warme Decken und Jacken zu den Vertriebenen in die Flüchtlingslager. Und die Kinder im Frauenhaus dürfen sich auf Spielsachen freuen.

1040 Schachteln, fein ­säuberlich dokumentiert

In dreieinhalb Wochen hatten die acht Hauptbeteiligten und ihre zahlreichen Helferinnen und Helfer die Güter – fast alles schön bis neuwertig, wie die Knonauerin erfreut feststellte – gesammelt, sortiert und unter der Leitung von Heinz Gidon und Toni Grimm fein säuberlich verpackt.

Für den Zoll galt es, jede der ­insgesamt 1040 Kisten oben und an ­jeder Seite mit einer Nummer zu versehen. Auf einer Begleitliste ist dokumentiert, was in jeder Schachtel drin ist. Die grosse Hoffnung dahinter: Der Zoll soll nicht alles auseinandernehmen. «Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass Container bis zu sechsmal aus – und wieder eingepackt wurden», so Edith Lippuner, «da geht jeweils so viel kaputt.»

Der Glaube an Gott spendet ihr Zuversicht

Wie die Container dereinst ins Land kommen sollen, das steht noch in den Sternen. Die Grenzen sind zu, die Strassen gesperrt und die Kommunikationskanäle gekappt. Zuversicht spendet Edith Lippuner in dieser Situation ihr Glaube an Gott.

Es geht nicht um Lob und nicht um Anerkennung

Fest steht, dass sie und ihr Mann Peter Lippuner den Hilfsgütern nachreisen ­wollen – auf eigene Kosten –, ­sobald es wieder Flüge gibt. «Das Verteilen muss ebenso sorgfältig erfolgen wie das ­Sammeln und Verpacken», weiss sie, die vorher zehn Jahre lang das christliche Hilfswerk «Mission am Nil» mit Sitz in Knonau geleitete hatte, aus Erfahrung.

Wie alle anderen im Verein engagieren sie sich ehrenamtlich. Nicht für Lob und Anerkennung, wie sie betont, sondern aus dem Bedürfnis, den Menschen etwas zu bringen.