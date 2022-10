Hier setzen die Lions zum Angriff an – und viele Aargauer werden neu mitjubeln Bald spielt die erste Mannschaft der ZSC Lions erstmals in ihrem neuen Daheim in Altstetten. Der neue Standort zieht auch neue Fans an.

7 Bilder 7 Bilder Achtung, heilig, auch wenn die Eishockey-Ausrüstung etwas mieft: Die ZSC-Lions-Garderobe ist oval, alle vom Team sehen sich gegenseitig. David Egger / Limmattaler Zeitung

Das neue ZSC-Stadion, die Swiss-Life-Arena beim Bahnhof Altstetten, kann innen und aussen in allen Farben leuchten – nur eine Ausnahme gibt es: Pinkes Licht darf nicht nach draussen gelangen – das sei eine Auflage der Stadt Zürich zum Schutz der Insekten in der Umgebung. Diese würden sich am pinken Licht stören, heisst es.

Solcherlei ist an Führungen durch die neue Eishockey-Arena zu erfahren, wie sie zum Beispiel am Mittwochabend im Rahmen des Alvoso-Forums stattgefunden haben. Diese Führungen sind äusserst beliebt. Jetzt, wo sich die Baustellenzeit dem Ende zuneigt, liefern sie immer mehr einen Vorgeschmack auf das, was im neusten Schweizer Eishockey-Tempel bald geschehen wird. Am 18. Oktober um 19.45 Uhr wird die 1. Mannschaft der ZSC Lions gegen Fribourg-Gottéron zu ihrem ersten National-League-Spiel in der neuen Heimstätte mit den 12000 Zuschauerplätzen antreten.

Mit einem Swiss-League-Spiel der GCK Lions gegen Basel am 8. Oktober um 19.45 Uhr und einem U20-Elit-Spiel der GCK Lions gegen Zug am 14. Oktober um 20.30 Uhr sind zudem zwei Vorpremieren eingeplant.

Wer den Bier-Tank nachfüllen wird

Welches Bier gezapft wird, wenn ein Fan den entsprechenden Durst hat, wurde an der Führung auch klar, nämlich das Luzerner Eichhof, das zu Heineken gehört. Dies hat den Hintergrund, dass in der Swiss-Life-Arena mit einem Bier-Tank gearbeitet wird. Wie es auf der Führung hiess, habe man daher nur die Auswahl zwischen Eichhof sowie den in Chur gebrauten Heineken-Marken Calanda und Haldengut gehabt. Eichhof gewann den Geschmackstest.

Saisonkartenverkauf im Aargau wird erfolgreicher

Mit dem Umzug vom Hallenstadion in Oerlikon in die Swiss-Life-Arena in Altstetten wird sich auch die Zusammensetzung des Publikums im Stadion ändern. Es liegt zum Beispiel auf der Hand, dass mehr Limmattalerinnen und Limmattaler den jetzt kürzeren Weg an die Spiele auf sich nehmen werden. Und wie auf der Führung zu erfahren war, hat der Saisonkartenverkauf auch im Aargau zugenommen. Rund 1200 Aargauer Saisonkarteninhaber sind diese Saison neu dazugekommen.

Das Heiligtum des Teams ist die gediegene Garderobe. Nach dem Vorbild von Vereinen der amerikanischen NHL ist sie oval gehalten, damit sich alle Spieler gegenseitig im Blickfeld haben. Und in der Mitte prangt über allem das Lions-Logo. In weiteren Räumen, wie dem Aufenthaltsraum hinter der Garderobe oder dem Fitnessraum, prangen Löwen oder auch Slogans wie «Mir sind Züri».

Die Garderobe des Auswärtsteams wartet mit einfachen Holzbänken auf. Der Löwe hat sein Revier abgesteckt.