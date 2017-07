Die Vereinigung der islamischen Organisationen in Zürich (Vioz) habe heute in allen Zürcher Gefängnissen Imam-Seelsorger, berichtet der «Tages Anzeiger». Sie würden versuchen, das Gefängnisleben ihrer Mitgläubigen zu erleichtern und ihnen zu helfen, «nicht in das Spinnennetz des Radikalismus und Terrorismus zu geraten», sagt der Imam in der Vollzugsanstalt Pöschwies und Mitglied im Vorstand der Vioz, Sakib Halilovic gegenüber der Tageszeitung. Nun schlägt Islam-Expertin Saida Keller-Messahli Alarm: Einige Imame, die im Gefängnis Pöschwies in Regensdorf tätig sind, würden bedenkliche Beziehungen pflegen, wie sie gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagt.