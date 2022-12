Guten Rutsch! Das Feuerwerk ist zurück – und was Sie sonst noch über den diesjährigen Silvester in der Stadt Zürich wissen müssen Feiern wie eh und je: Neben dem traditionellen Feuerwerk beim Zürcher Seebecken erwarten die Festbesucherinnen und -besucher zum Jahreswechsel zahlreiche Attraktionen. Die wichtigsten Infos.

Es ist immer die gleiche Leier: «Schon wieder ist ein Jahr zu Ende.» «Die Zeit vergeht wie im Fluge.» Artikel über den Silvester lesen sich immer mehr oder weniger gleich. Dieser Silvester in Zürich jedoch darf als ganz spezieller angesehen werden, denn er ist, wie so vieles in diesem Jahr, wieder zurück im Normalbetrieb. Nach über zwei Jahren mit Coronamassnahmen kann auch dieser Anlass wieder wie gewohnt stattfinden. In der folgenden Übersicht finden Sie (beinahe) alles, was Sie zum diesjährigen Silvesterfest in der Stadt Zürich wissen müssen.

Das Feuerwerk feiert sein Comeback

Farbenfrohes Spektakel über Zürich: Feuerwerk in der Nacht vom 31. Dezember 2017 auf den 1. Januar 2018. Christian Merz/Keystone

Es ist der Höhepunkt des sogenannten Silvesterzaubers in Zürich, dem offiziellen Silvesterfest: das Feuerwerk über dem Zürichsee. Über 150'000 Besucherinnen und Besucher zählt der Silvesterzauber normalerweise pro Jahr. Im ersten Coronajahr fiel die Silvestersause mitsamt Feuerwerk ins Wasser, im letzten Jahr ersetzte eine Lichtshow des Künstlers Gerry Hofstetter das Raketengetöse. Nun kehrt das Feuerwerk zurück.

Wie bereits vor Corona jagen von drei Schiffen aus die Wollerauer (SZ) Feuerwerkprofis von Hirt & Co. die Raketen in die Luft. Rund 10'000 sind es gemäss «Tages-Anzeiger» dieses Jahr. Das Spektakel beginnt um Punkt 0.20 Uhr und dauert bis 0.35 Uhr. Um 0.19 Uhr werden extra die Lichter um das Seebecken herum gelöscht. Das Wetter dürfte mitmachen: Erwartet werden Temperaturen um die neun Grad mit wenig Bewölkung. Erwähnenswert: Privates Feuerwerk auf dem Gelände ist verboten.

So sah Silvester 2021 aus: Die Lichtshow des international bekannten Künstlers Gerry Hofstetter in der Zürcher Innenstadt ersetze das Feuerwerk am Seebecken. (Bilder: zvg/Silvesterzauber Zürich)

Feuerwerke stiessen in den vergangenen Jahren in der Stadt Zürich immer wieder auf Kritik. Einerseits wegen der Umweltbelastung, andererseits, weil der Lärm die Tierwelt stört. Beim Züri-Fäscht übte der Gemeinderat Druck auf den Stadtrat aus, das Feuwerk schnellstmöglich durch umweltverträgliche Alternativen zu ersetzen. Da der Silvesterzauber nicht vom Staat, sondern von einem Verein und dessen Unterstützern getragen wird, kann die Politik hier nicht mitreden.

Man sei sich der Diskussionen um die Feuerwerke bewusst und führe diese auch intern, gibt Ueli Heer, Mediensprecher von Zürich Tourismus, auf Anfrage zu Protokoll.

«Wir können uns für die nähere Zukunft durchaus vorstellen, Alternativen zum Feuerwerk zu prüfen und ernsthaft in Betracht zu ziehen.»

Hofstetters Lichtshow hätte aufgrund der im Oktober vorherrschenden Strommangellage dieses Jahr allerdings keine Bewilligung erhalten.

Man sei deshalb dankbar, wenigstens das Feuerwerk nach zwei Jahren Pause wieder ausrichten zu dürfen, sagt Heer. «Und von den Rückmeldungen aus der Bevölkerung wissen wir: Ein sehr grosser Teil der Bevölkerung freut sich ebenso auf das Feuerwerk.»

Diese Partys gehen steil

Es ist noch nicht so lange her, da mussten Clubbesucherinnen und -besucher am Eingang noch einen Impf- oder Testnachweis vorzeigen, um eintreten zu können. Diese Zeiten sind vorbei. Und so steigen auch die grossen Silvesterfeten in der Stadt Zürich wieder in gewohntem Umfang. Zu unterscheiden sind dabei die klassischen Clubpartys und die offiziellen Anlässe.

Zu den offiziellen Anlässen gehören die Festzelte des Silvesterzaubers. Das sind die Magic Lake Zone und das Gäste-Zelt direkt am See. Beide exklusiven Festzelte sind bereits ausverkauft. Noch Tickets gibt es für das Fonduezauber-Zelt am Bürkliplatz. Für 116 Franken gibt es Apéro, eine Vor- und Hauptspeise sowie ein Dessert. Dazu geniessen die Gäste freie Sicht auf den Zürichsee und ein musikalisches Programm.

Festen bis zum Morgengrauen: hier ein Bild der Silvesterparty im Sektor 11 in Zürich am 1. Januar 2022. Michael Buholzer/Keystone

Daneben gibt es zahlreiche Silvesterpartys in den Zürcher Clubs. Manche davon verlangen den Besucherinnen und Besuchern einiges an Stehvermögen ab. Die Partys in der Halle 662 in Oerlikon und im «Hive» bei der Hardbrücke etwa erstrecken sich gleich über zwei Tage. Weitere Silvestersausen gibt es etwa im «Kaufleuten», im X-tra und im «Plaza». Wer allerdings keine Lust auf hohe Ticketpreise hat, der feiert lieber zu Hause.

Der ÖV fährt bis um 4 Uhr

Für den Silvesterzauber wird das Zürcher Seebecken für den Individualverkehr grossräumig abgesperrt. In der Zeit vom Samstag, 31. Dezember, ab 3 Uhr bis am Sonntag, 1. Januar, um 12 Uhr gelten alternative Verkehrsvorschriften. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Website der Stadtpolizei Zürich.

Am besten reisen die und der Feierfreudige aber ohnehin mit dem öffentlichen Verkehr an. Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) hat die Fahrzeiten der Nacht-S-Bahnen und -Busse ausgedehnt. Bis um 4 Uhr morgens verkehren die meisten davon im Halbstunden- statt im Stundentakt.

In der Stadt Zürich fahren die Trams und Busse auf vielen Linien mindestens alle 15 Minuten. Zudem wird es verschiedene Extrazüge geben. Um Zeit und Nerven vor dem Billettautomaten zu sparen, rät der ZVV, die Tickets bereits im Vorfeld zu kaufen.

Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) hat die Fahrzeiten der Nacht-S-Bahnen und -Busse ausgedehnt. Bis um 4 Uhr morgens verkehren die meisten davon im Halbstunden- statt im Stundentakt. zvg

Das Fest will nachhaltig sein

Die Zeiten sind vorbei, an denen Grossanlässe ohne jegliche Rücksicht auf die Umwelt stattfinden konnten. Auch der Silvesterzauber schreibt sich Nachhaltigkeit auf die Fahne. So kompensiert das Organisationskomitee gemäss eigenen Aussagen die gesamten CO 2 -Emissionen, die der Anlass verursacht, über Zahlungen an die Organisation Myclimate.

Zudem hat der Verein sein Entsorgungskonzept überarbeitet: So werden PET, Aluminium und Glas nun separat entsorgt. Dank Depot erwarten die Veranstalter zudem nur noch die Hälfte des sonst anfallenden Abfalls. 15 freiwillige sogenannte Recycling-Heroes helfen zudem beim Sammeln und Trennen der Abfälle.

Die Veranstalter setzen darüber hinaus auf Strom aus erneuerbaren Energien des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (EWZ). Die Marktstände und Festzelte würden nur mit dem notwendigsten Licht beleuchtet. Dabei handle es sich um LED, heisst es auf der Website. Dies ist auch eine Antwort auf die bis vor kurzem noch drohende Strommangellage, wie Mediensprecher Heer erklärt.

Die Teilnahme am Silvesterzauber ist, mit Ausnahme der Festzelter, kostenlos. Kosten tut der Anlass die Veranstalter aber natürlich trotzdem. Und zwar rund 300'000 Franken, wie Mediensprecher Heer gegenüber dem «Tages-Anzeiger» mitteilte. Davon gehen alleine 90'000 für das Feuerwerk weg. Der eigenständige Verein Silvesterzauber Zürich stemmt diese Kosten nicht alleine, sondern erhält Unterstützung von vielerlei Orten. Etwa von Zürich Tourismus und dem Casino Zürich als Hauptsponsor.