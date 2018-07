Wenn im Kanton Zürich die Schulglocken zum Unterrichtsschluss klingeln und damit gleichzeitig die Sommerferien einläuten, wappnet sich die Flughafen Zürich AG für den jährlichen Passagieransturm. Denn laut offizieller Bildungsstatistik müssten letzten Freitag fast 150'000 Schülerinnen und Schüler sowie weitere rund 30'000 Kindergartenkinder und schliesslich fast 17'000 Lehrpersonen der Volksschule in die grosse Sommerpause ausgeschwärmt sein. Nicht ins Schwitzen bringen die reisefreudigen Familien mit Kindern den erfahrenen Terminal-Manager Sascha Zimmermann. Seit dreizehn Jahren sorgt er jeweils mit sechs anderen anwesenden Managern für einen reibungslosen Ablauf im Check-in-Bereich des Flughafens.

Er sucht die längste Schlange

«Pro Schicht lege ich rund zwölf Kilometer zurück. Da gehören gute und vor allem mehrere Schuhe einfach dazu», erzählt Zimmermann auf seinem Gang durch das Gewirr im Check-in 3. Hier suche er quasi die längste Schlange und könne dabei in Eigenregie mal ganze Reisegruppen «herumschieben» oder mal per Funk sogenannte mobile Check-in-Schalter einsetzen. So spricht er von der «wandernden Schlange». Oft würden zusätzliche Mitarbeiter aufgeboten, um weitere Schalter aufzumachen, nur um festzustellen, dass die Passagiere sich bisweilen in die anderen Check-in-Bereiche verteilt haben.

Schauplatz Swiss-Check-in 1: Gestresste Fluggäste sind da selbst zur Mittagsspitze jetzt keine auszumachen. Auch Sabrina Schmidheiny aus Schaffhausen scheint die Ruhe selbst zu sein. Am Computerbildschirm übernimmt die Reisende ihren Check-in gleich selbst und muss nur noch per Klick die Boardingkarten für den Flieger nach Marseille ausdrucken. Im Doppelpack am Rücken und am Bauch angebunden: der einjährige Levin und seine zwei Jahre ältere Schwester Malina. Den Ehemann hat sie derweil schon mal per Auto mit dem Gepäck in Frankreichs Süden vorausgeschickt. Für den Terminal-Manager Zimmermann eine Szene, die für sich spricht, denn «der typische Fluggast kommt genügend vorbereitet und zeitig an den Flughafen.»