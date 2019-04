Das Medienunternehmen Tamedia wird Mehrheitsbesitzer am Internet-TV Anbieter Zattoo International. Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) und das Bundeskartellamt in Deutschland haben diesen Schritt abgesegnet. Damit kann der Tamedia-Konzern seinen Anteil an Zattoo auf über 50 Prozent von bisher 31 Prozent erhöhen.