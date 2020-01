Grossflächiger Stromausfall in Wangen-Brüttisellen: Ursache unbekannt

Gegen 17.40 Uhr ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass es in Brüttisellen zu einem Stromausfall gekommen sei, worauf ein Spezialist der Werke Wangen-Brüttisellen vor Ort ging. Bei der Kontrolle in der Trafostation Talacher kam es gemäss ersten Erkenntnissen zu einem Kurzschluss, welcher einen Brand auslöste. Der Spezialist konnte das Gebäude selbstständig verlassen und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Er konnte im Verlaufe der Nacht wieder entlassen werden.

Die ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Dübendorf-Wangen-Brüttisellen brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Der Stromausfall weitete sich auf das gesamte Gemeindegebiet aus. Nach 3 Uhr konnte die Stromversorgung schrittweise wieder vollständig hergestellt werden. Patrouillen der Kantonspolizei Zürich waren die ganze Nacht im Gebiet unterwegs.

Die Mobile Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich und der Gemeindeführungsstab wurden aufgeboten und waren im Einsatz. Für Betroffene des Stromausfalls wurde eine Hotline eingerichtet. Diese ist unter 044 835 22 45 erreichbar.

Die aufgebotenen Spezialisten arbeiteten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Was zum Stromausfall sowie zum Kurzschluss führte, ist zurzeit nicht bekannt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich sowie dem Forensischen Institut Zürich (FOR) abgeklärt.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Dübendorf-Wangen-Brüttisellen, Spezialisten der Werke Wangen-Brüttisellen und der EKZ, der Sicherheitsvorstand, der Gemeindeführungsstab sowie ein Ambulanzteam des Spitals Uster im Einsatz.

Aktuelle Polizeibilder vom Januar 2020: