Das Gegenteil erreicht

Ehrentraut kann nicht verhehlen, dass er das Hornverbot am Zürichsee als Posse empfindet. Mit Genugtuung in der Stimme weist er darauf hin, dass seit dem Verbot auf dem Zürichsee eher mehr und länger als weniger gehornt wird. Bisher hornten die Schiffe meist einmal kurz, um zu signalisieren, dass sie eine Landestelle an- oder von ihr wegfahren. Dieses Anlege-Hornen genügte auch als Warnsignal. Da dieses Hornen nun verboten ist, verwenden die Zürichseeschiffe neu das offizielle Warnsignal; fahren sie rückwärts, sind das drei kurze Töne, ansonsten ein vier Sekunden anhaltender, langer Ton. «Mit seiner Beschwerde hat der Anwohner erreicht, dass jetzt nicht weniger, dafür länger gehornt wird.»

Seine Genossenschaft werde nun warten, ob seitens des Bundesamts für Verkehr auch eine Verfügung für den Greifensee kommt. «Fällt sie gleich aus wie am Zürichsee, werden wohl auch wir die neue Praxis übernehmen – also öfter und länger», feixt Ehrentraut.