Grausiger Fund Arbeiter findet toten Mann in Zürcher Schulhaus In einem Schulhaus in der Stadt Zürich hat ein Arbeiter eine Leiche gefunden. Noch ist vieles unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Im April war es im Schulhaus Hirschgraben zu einem Brand gekommen. ZüriToday

Böse Überraschung für einen Arbeiter am Dienstagmorgen: Er fand in einem Keller im Schulhaus Hirschengraben den leblosen Körper eines Mannes. Das teilte die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mit. Im Schulhaus im Stadtzürcher Kreis 1 finden derzeit Sanierungsarbeiten statt.

Noch ist unklar, um wen es sich beim Toten handelt. Die Polizei klärt nun die Identität des Mannes ab und untersucht die Umstände zur Todesursache. (abi)