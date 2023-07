Zürich «Sehr gut angelaufen»: Gratistests für sexuell übertragbare Krankheiten sind bis Mitte August ausgebucht Am 1. Juni lancierte die Stadt Zürich Gratistests für sexuell übertragbare Krankheiten – ein Novum in der Schweiz. Sie richten sich an unter 25-Jährige und Personen mit Kulturlegi.

Mit den Gratistests werden Infektionen mit HIV, Syphilis, Chlamydien, Gonokokken und Hepatitis untersucht. Bild: Michael Buholzer/Keystone

HIV, Syphilis, Chlamydien, Tripper, Herpes, Hepatitis – diese Begriffe lösen wohl bei keinem Menschen gute Gefühle aus. Sexuell übertragbare Infektionen, sogenannte STIs (sexually transmitted infections), sind sehr unangenehm, immer noch mit Scham behaftet – und können im schlimmsten Fall zum Tod führen.

Seit dem 1. Juni 2023 können sich unter 25-Jährige und Kulturlegi-Inhaberinnen gratis und anonym auf STIs testen lassen, wenn sie in der Stadt Zürich wohnen. Insgesamt führen drei Stellen in der Stadt Tests inklusive Beratung durch: der Checkpoint Zürich an der Konradstrasse 1 sowie das Test-in und das SpiZ an der Kanzleistrasse 80. Die Teststellen, die es schon länger gibt, werden vom Verein SeGZ (Sexuelle Gesundheit Zürich) betrieben. Der Verein setzt sich seit 1985 für Menschen ein, die mit HIV oder Aids leben.

Untersucht werden Infektionen mit den sogenannten Big Five: HIV, Syphilis, Chlamydien, Gonokokken (Tripper) und Hepatitis.

Rund 260 Termine pro Monat

Die kostenlosen Tests stossen bei der Zürcher Stadtbevölkerung auf Anklang. «Die verfügbaren Termine sind bis Mitte August in beiden Testcentern, im Checkpoint sowie im Test-in/SpiZ, ausgebucht», schreibt Francisca Boenders, Geschäftsführerin von SeGZ, auf Anfrage von ZüriToday. Insgesamt gebe es pro Monat rund 260 Termine.

Die Geschäftsführerin ist zufrieden mit dem Start. «Das Projekt ist sehr gut angelaufen, und die jungen Menschen oder Menschen mit einer Kulturlegi kommen in die Gratisberatungen sowie zum Testen», so Boenders.

Hürden insbesondere für Junge und Arme hoch

In den letzten knapp zehn Jahren verzeichnete die Stadt Zürich eine Zunahme bei den sexuell übertragbaren Krankheiten. Beispiel Gonorrhoe: Während sich im Jahr 2014 noch 30,7 Personen von 100’000 damit infizierten, waren es 2019 schon 94,5 – ein Anstieg um über 300 Prozent. Ebenfalls angestiegen sind die Inzidenzen von Syphilis, Chlamydien und Hepatitis.

Zu einem Grossteil dieser Infektionen kommt es hierzulande in Zürich – nicht nur weil die Stadt generell die schweizweit grösste Population hat, sondern auch weil sie besonders viele junge, sexuell aktive Menschen anzieht.

«Die Stadt Zürich möchte die Gesundheit der städtischen Bevölkerung schützen», sagte Andreas Hauri, Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements, hier bei der Medienkonferenz zur Lancierung der Gratistests im November 2021. Bild: Severin Bigler (17. 11. 2021)

Syphilis, Chlamydien und Co. können beim Sex vaginal, anal oder oral übertragen werden. Jeder Mensch kann sich infizieren. Mit dem Projekt sollen jungen Menschen die Risiken von sexuell übertragbaren Infektionen bewusster gemacht werden. «Die Stadt Zürich möchte die Gesundheit der städtischen Bevölkerung schützen und zum ‹Nationalen Programm HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen› beitragen», schrieb Andreas Hauri, Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartements, in einer Mitteilung im Juni.

Regelmässiges Testen ist teuer – deshalb sind die Hürden gemäss dem Gesundheits- und Umweltdepartement insbesondere für junge Menschen und Personen mit geringem Einkommen sehr hoch. Mit dem Pilotprojekt will die Stadt dem entgegenwirken.

Das Projekt hat sich verzögert

Das Pilotprojekt «Gratistests für sexuell übertragbare Infektionen» wurde vom Zürcher Gemeinderat im März 2022 verabschiedet. Ursprünglich hätte es im Herbst 2022 starten sollen. Wie die Stadt gegenüber dem «SRF-Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» aber erklärte, musste sie noch eine Rekursfrist abwarten, weshalb es zu einer Verzögerung kam.

Das Projekt geht auf einen Vorstoss der SP zurück. Es dauert drei Jahre und kostet 2,6 Millionen Franken für jährlich 3150 Beratungen mit Testungen und 315 Nachsorgetermine. Kosten, die sich lohnen würden, «wenn mit Früherkennung und Behandlung hohe Folgekosten vermieden werden können», wie SP-Gemeinderat Marion Schmid im vergangenen Jahr sagte. Die Universität Zürich betreut das Projekt wissenschaftlich. Es ist schweizweit das erste seiner Art.

Nicht nur junge Menschen, auch über 25-Jährige und Menschen ohne Kulturlegi können sich bei den Teststellen auf STIs testen lassen, allerdings kostet es dann. Die Kosten bewegen sich je nach Test und Labor zwischen 25 und 78 Franken pro Durchführung. (chm)