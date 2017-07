Am Freitagabend wird Zürich um einen Ausstellungsort reicher: Die Industrie Galerie liegt auf dem ehemaligen Stierli-Areal in Zürich Seebach. Zwischen drei SBB-Gleisen erhält jene Kunst einen Raum, für die es sonst in Galerien kaum einen Platz gibt. Ausgestellt werden hier Graffiti-Werke, Fotografien und weitere urbane Künste von regionalen und internationalen Künstlern.

Lanciert haben das Projekt Yassin Tair und Till Boller, die Inhaber von dosendealer.ch. In der Industrie Galerie finden sich Bilder der beiden Stadtzürcher C-Line und Cruze, einem der Graffiti-Pioniere aus den 1990er-Jahren. Wie in einer Galerie üblich sind diese Werke käuflich. Vom Verkaufspreis erhalten Tair und Boller 30 Prozent, womit sie das Projekt finanzieren wollen. «Ein fairer Preis, wenn man bedenkt, was in anderen Galerien pro verkauftem Kunstwerk abgezwackt wird», findet Boller.

Die Eröffnung der Galerie ist nun eigentlich der dritte Geburtstag, den die beiden Mittzwanziger zusammen feiern. Vor einem Jahr durften sie schon einmal die Korken knallen lassen. Damals zur Eröffnung der angemieteten 800 Quadratmeter grossen Lagerhalle auf dem ehemaligen Industrieareal. Eingerichtet haben sie hier zuerst ihren Spraydosen-Laden und die «Graffiti Hall of Fame».

Am Anfang war die Spraydose

Tair und Boller führen den einzigen Graffiti-Shop in Zürich, der Montana-Dosen, mit einer über 500-teiligen Farbpalette im Angebot hat. «Wir hoffen, mit einem solchen Projekt das Graffiti besser zu etablieren, sodass die Schweiz etwas mehr Farbe bekommt», so Tair. Angefangen haben die beiden Jungs mit dem Vertrieb in einem Wohnhauskeller an der Zürcher Langstrasse. «Durch mein Umfeld wurde mir klar, dass das Angebot von Spraydosen für Graffiti-Künstler hier nicht zufriedenstellend ist», sagt der 23-Jährige weiter. Er selber könne keine einzige gerade Linie sprayen. Der 24-jährige Till mit dem Künstlernamen «CIKS» dagegen malt oder sprayt, seit er Farbstifte oder Dosen in den Händen halten kann. Boller ist zu 100 Prozent für dosendealer.ch tätig. Anders Tair, er arbeitet Teilzeit im Aussendienst für einen Zürcher Bierbrauer.