Es ist 16 Uhr. Die Street Parade ist bereits in vollem Gange. Doch am Tanzen sind meine Kollegen und ich noch lange nicht. Wir warten perfekt gestylt in der Bellerivestrasse auf das Love Mobile Nummer 20. Das Motto: Welcome to the jungle. Unser Grüppchen besticht durch schwarze und goldige Outfits, die innert kürze die Aufmerksamkeit einiger Hobbyfotografen auf sich ziehen.

Es ist das erste Mal, dass ich auf einem Wagen am Umzug teilnehme. Sonst habe ich mich immer am Bellevue unters Partyvolk gemischt. Die Erwartungen sind hoch. Schliesslich habe ich 140 Franken für den Spass hingeblättert. So gross die Vorfreude auf die neue Erfahrung auf dem Love Mobile auch ist, die Geduld sinkt. Eine gefühlte Stunde warten wir bereits, dass wir auf den Wagen steigen können. Einige beklagen sich, sie seien bereits wieder nüchtern. Andere haben mit der Sonne zu kämpfen und wieder andere müssen dringend aufs WC.

Ein paar Minuten und eine schlecht organisierte Bändeliabgabe später stehen wir dann endlich auf dem Love Mobile. Die erste Ernüchterung: Zum Tanzen hat es kaum Platz. 210 Leute tummeln sich auf dem Wagen, der mit zwei Bars, zwei Toi-Tois und einem DJ-Pult ausgerüstet ist. Alle stürmen an die Ränder mit der besten Sicht auf die tanzende Menge. Wir ergattern ein kleines Stück. Die Boxen hängen aber direkt über unseren Köpfen. Die kleine Kollegin hat Glück, sie passt perfekt darunter. Wie viele Male ich mir das Haupt stosse, will ich an dieser Stelle nicht erwähnen. Drinks werden verteilt. Die sind im Ticketpreis inbegriffen. Rücksäcke und Taschen landen in einer Ecke am Boden. Die Party kann beginnen. Der Wagen beginnt langsam zu rollen und der erste DJ legt auf. Ich lerne eine New Yorkerin kennen, die extra für die Street Parade nach Zürich gereist ist. «Ich bin begeistert. Es hat sich absolut gelohnt, hierherzukommen. In New York hören wir solche Musik selten», sagt sie und schiesst mit ihrem Handy Bilder von sich und der tanzenden Menge auf der Strasse.

Pelzige Plateauschuhe

Ich blicke auf das Fussvolk. Vom Wagen aus hat man eine gute Sicht auf alle farbenfrohen und fröhlichen Menschen. Kostüme sehe ich wenige, mal eine Polizistin, ein Seemann oder ein Street Parade-Gänger der ersten Stunde mit pelzigen Plateauschuhen und Lederdress. Sonst sind es die kleinen Details wie Hüte, Brillen, gefärbte Haare, metallic Tattoos, die herausstechen. Und natürlich viel nackte Haut. Bei den warmen 27 Grad ist es auch keiner und keinem zu verübeln.

Auf den Balkonen der Fünf-Sterne-Hotels wird uns auf dem Wagen zugewinkt. Die Stimmung ist ausgelassen. Immer wieder schrecke ich auf, weil wieder jemand ein Getränk verschüttet und es mir den Rücken herunterläuft. Schuldbewusst zuckt man mit den Schultern und entschuldigt sich. Ich lache und ernte ein breites Lächeln getreu dem Motto der diesjährigen Street Parade «Culture of tolerance». Das Partymachen auf dem Love Mobile verbindet. Es fühlt sich an, als gehöre man einer kleinen Familie an. Wildfremde holen füreinander Getränke an der Bar, halten einem die Toi-Toi-WC-Türe zu, die einfach nicht richtig schliessen will und stützen einander, wenn der Wagen abrupt stoppt, sodass man nicht vorneüber fällt.

Nach drei Stunden auf dem Love Mobile erlebe ich mein persönliches Highlight. Der Wagen fährt über die Quaibrücke. Es ist herrlich anzusehen, wie die Menge bei untergehender Sonne vor der Kulisse des Grossmünsters, des Fraumünsters und der Münsterbrücke feiert. Die Boote auf dem See schaukeln im Takt der Musik. Doch nicht nur die Szenerie ergreift mich, sondern auch die Tatsache, dass ich endlich einen Sitzplatz gefunden habe. Und zwar wortwörtlich an prominentester Stelle. Ich sitze auf dem Geländer am Rand angelehnt an die Metallkonstruktion des Wagens.

Die Menge winkt mir zu, Luftküsse flattern in meine Richtung. Handykameras sind auf mich gerichtet. Ich will gar nicht wissen, auf wie vielen Bildern ich verewigt werde. Ich lächle und bewege die Arme zum Beat. Vielleicht fühlt es sich so an, wenn man berühmt ist, denke ich mir. Um halb 10 Uhr abends kommt das Love Mobile beim General-Guisan-Quai nahe des Bahnhofs Enge zum Stehen. «Afterparty», rufen die Kollegen. Ich verzichte, steige vom Wagen, verschwinde in der Partymeute und verwandle mich wieder in eine Normalsterbliche.