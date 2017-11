Es ist eine Schätzfrage, bei der wohl die meisten mit ihrer Antwort weit daneben liegen: Wie hoch ist der Anteil aller Flüchtlinge im Kanton Zürich gemessen an der ausländischen Bevölkerung? Diese Frage stellte Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) gestern am Gemeindeforum für Behördenmitglieder. Die Antwort: Nicht einmal vier von hundert Ausländern sind Flüchtlinge. Dass man auf eine höhere Zahl tippt, mag mit der erhöhten Aufmerksamkeit zu tun haben, die Politik und Medien dem Thema zurzeit entgegenbringen.

Selbst in absoluten Zahlen wirkt die Ziffer überschaubar: 14'300 Menschen im Kanton sind Flüchtlinge. Würde man sie an einem Wohnort zusammenziehen, käme man auf die Gemeindegrösse von Stäfa. Demgegenüber steht die Gesamtzahl ausländischer Einwohner von 390'000 Personen – etwas weniger, als in der Stadt Zürich leben.

Zahlen wie diese zeigten, dass besonders die Nachfrage nach Arbeitskräften die Zuwanderung steure, sagte Nina Gilgen, Leiterin der kantonalen Fachstelle für Integration. Unter den Arbeitsmigranten stammt fast jeder vierte aus Deutschland, gefolgt von Italien (14 Prozent), Portugal (7 Prozent), Kosovo (5 Prozent), Spanien und Mazedonien (je 4 Prozent). Die Flüchtlinge wiederum kommen grösstenteils aus Eritrea, Syrien, Afghanistan, Somalia, Sri Lanka, Irak, der Türkei und China. Alle Migranten, insbesondere aber Flüchtlinge, weisen ein erhöhtes Armutsrisiko auf: 5,9 Prozent der Ausländer im Kanton Zürich benötigen Sozialhilfe, unter den Schweizern sind es lediglich 2,2 Prozent.

«Eine Frage des Glücks»

Was also ist zu tun, um Migranten besser zu integrieren? «Rechtzeitig in die Menschen investieren», sagte der Zürcher Sozialvorstand Raphael Golta (SP). Er zählte gleichzeitig mehrere Hürden auf, die dies erschweren: Mangelnde Sprachkenntnisse, fehlende Bildung, Diskriminierung, hohe Ansprüche des Arbeitsmarkts und lange Asylverfahren. Aufhören, in die Integration zu investieren, sei aber falsch. So will die Stadt Zürich nach der Annahme des verschärften Sozialhilfegesetzes ihre bisherigen Integrationsmassnahmen beibehalten.