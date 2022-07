«Ein wichtiger Schritt für die Gleichstellung von Schwulen, Lesben und Trans-Menschen»: 26 gleichgeschlechtliche Paare heiraten am Freitag in Zürich

Am 1. Juli tritt die Ehe für alle in Kraft. In der Stadt Zürich nutzen 26 gleichgeschlechtliche Paare die Gelegenheit, sich gleich am ersten Tag das Jawort zu geben.