Gewalttat Zwei Männer greifen Mann in Wädenswil an und verletzen ihn schwer Die Polizei verhaftete am Sonntag in Heiden AR zwei Männer, die am Samstag in Wädenswil einen anderen Mann angegriffen und schwer verletzt haben sollen.

Die Täter verletzten den 27-jährigen Mann schwer und ergriffen die Flucht. Symbolbild: Oliver Menge / D3

Ein 27-jähriger Schweizer ist am Samstagnachmittag beim Bahnhof in Wädenswil ZH von zwei Männern angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Die beiden mutmasslichen Täter wurden am Sonntag in Heiden AR festgenommen.

Das Opfer, ein 27-jähriger Schweizer, wurde am Samstag kurz vor 18:30 Uhr in Wädenswil mit einem spitzen Gegenstand angegriffen, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Der Mann musste schwer verletzt ins Spital gebracht werden. Die beiden Täter flüchteten.

Sie konnten nach umfangreichen Ermittlungen am Sonntag in Heiden AR durch die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen Schweizer und einen 23-jährigen Mann von der Elfenbeinküste. Die Hintergründe des Angriffs werden durch Polizei und Staatsanwaltschaft untersucht.(sda)