Gewalt Stadtpolizei Zürich nimmt mutmasslichen Sexualstraftäter fest Am 23. August war eine Frau mittleren Alters im Käferberg-Wald in der Stadt Zürich unterwegs, als sie von einem Unbekannten sexuell missbraucht wurde. Die Polizei hat nun einen 26-Jährigen verhaftet.

Der sexuelle Übergriff ereignete sich im Käferberg-Wald in Zürich. Symbolbild: Andrea Tina Stalder

Die Stadtpolizei Zürich hat einen mutmasslichen Sexualstraftäter festgenommen. Dieser wird verdächtigt, am 23. August im Käferberg-Wald eine Frau sexuell missbraucht und erheblich verletzt zu haben.

Der 26-jährige Tunesier wurde in Untersuchungshaft versetzt, wie die Stadtpolizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Der Mann verfüge über keinen Wohnsitz in der Schweiz.

Der mutmassliche Täter wurde am 30. August in Basel verhaftet. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet. (sda)