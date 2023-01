Gesundheitswesen Stadtspital Zürich eröffnet ambulantes Zentrum an der Europaallee Am neuen Standort soll ein breites medizinisches Spektrum abgedeckt werden. Den Anfang machen Dermatologie und Venerologie.

Das neue Stadtspital Zürich Europaallee (STZE) – hier in einer Aussenansicht – befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. Aladin B. Klieber / Stadtspital Zürich

Das Stadtspital Zürich will künftig rund 70 Prozent aller ambulanten Operationen aus verschiedenen Fachbereichen an einem neuen Standort ausführen: Am 1. Februar nimmt an der Europaallee ein neues Zentrum für ambulante Eingriffe und Konsultationen schrittweise seinen Betrieb auf.

Mit der weitgehenden Trennung vom stationären Spitalbetrieb werde das von Bund und Kanton verlangte Grundprinzip «ambulant vor stationär» effizient umgesetzt, heisst es in einer Mitteilung des Stadtspitals Zürich vom Donnerstag.

Angebot wird schrittweise ausgebaut

Das neue Angebot am Stadtspital Zürich Europaallee deckt auf 4000 Quadratmetern ein breites medizinisches Spektrum aus verschiedenen Fachbereichen wie Frauenmedizin, Chirurgie, Orthopädie, Urologie und Augenmedizin ab.

In der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs wird das Stadtspital einen Operationstrakt mit zwei Operationssälen und eine Tagesklinik betreiben. Zudem sind an der Europaallee Sprechstundenzimmer, Behandlungsräume und eine Therapiestation vorhanden.

Als erster Fachbereich wird das Institut für Dermatologie und Venerologie am neuen Standort starten. Weitere ambulante Spezialsprechstunden folgen gemäss Mitteilung etappenweise. Erste ambulante Operationen werden ab April durchgeführt. Bis Ende 2023 soll der neue Standort im Vollbetrieb laufen. (sda)