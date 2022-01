Gesundheitspolitik Ärztefon: Konkurrenz darf auf Ausschreibung des Grossauftrags hoffen Der Auftrag, eine zentrale Triagestelle für nicht lebensbedrohliche medizinische Notfälle zu führen, wird wohl öffentlich ausgeschrieben. So will es eine Mehrheit des Zürcher Kantonsrats.

Das Ärztefon-Callcenter in Zürich, fotografiert 2019. Matthias Scharrer

Das Ärztefon erhielt am Montag viel Lob im Zürcher Kantonsrat: Es habe sich gerade in der Coronapandemie als Anlaufstelle für medizinische Fragen der Bevölkerung bewährt, hiess es von rechts bis links. Auch die Kosten seien mit drei bis vier Franken pro Einwohnerin und Einwohner, hälftig aufgeteilt zwischen Kanton und Gemeinden, tiefer als ursprünglich vorgesehen. Für die Anrufenden ist das 2018 eingeführte Ärztefon (Telefonnummer 0800 33 66 55) gratis. Trotz dieser positiven Zwischenbilanz sprach sich das Parlament für eine Änderung aus: Demnach muss der Kanton den Auftrag, eine Triagestelle für nicht lebensgefährliche ärztliche Notfälle zu führen, für den Zeitraum ab 2027 öffentlich ausschreiben.

«Nebulöse Vorgänge» bei der Gründung

Im Vorfeld des Starts 2018 hatte die kantonale Gesundheitsdirektion, damals noch unter Führung von Thomas Heiniger (FDP), diesen Auftrag der Ärztegesellschaft (AGZ) des Kantons Zürich gegeben. Das rief Kritik hervor: Es fehle an Transparenz, hiess es. Von «nebulösen Vorgängen» bei der Gründung der Triagestelle war die Rede, rief Esther Straub (SP, Zürich) in Erinnerung.

Die GLP reichte damals gleich drei Vorstösse ein, um Abhilfe zu schaffen: Die Gemeinden sollten zum einen die Wahl erhalten, ob sie sich an der Triagestelle beteiligen. Zum anderen sollte ihr Kostenbeitrag auf maximal zwei Franken pro Einwohnerin und Einwohner begrenzt werden. Und: Der Auftrag zur Führung der Triagestelle sollte alle zehn Jahre öffentlich ausgeschrieben werden, erstmals für den Zeitraum ab 2023.

Den Vorstoss zur Wahlfreiheit lehnte der Kantonsrat nun ab. Ebenso jenen zur Kostenlimite, da diese bereits in den letzten Jahren unterschritten wurde. Jenen zur öffentlichen Ausschreibung unterstützte der Rat hingegen – allerdings mit einer Änderung, die die SVP kurzfristig beantragt hatte: Nun soll die Ausschreibung erst für den Zeitraum ab 2027 erfolgen. 2023 sei dies nicht mehr zu erreichen, erklärte Lorenz Habicher (SVP, Zürich).

Mit dem Antrag der SVP war ein Kompromiss vom Tisch, den die vorberatende Kantonsratskommission zuvor unter Führung von Benjamin Fischer (SVP, Volketswil) erarbeitet hatte. Demnach hätte die Gesundheitsdirektion den Auftrag in Zukunft weiterhin ohne öffentliche Ausschreibung der Ärztegesellschaft erteilen können; eine öffentliche Ausschreibung wäre aber ebenso möglich gewesen.

Dass die Ausschreibung nun per 2027 fällig ist, falls der Kantonsrat seinen Entscheid in rund vier Wochen bestätigt, sorgte bei Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) für Stirnrunzeln. «Die AGZ hat ihren Auftrag vollständig erfüllt», sagte die Regierungsrätin. Auch seien die Anruferzahlen, die im Startjahr 2018 noch bei 120'000 lagen, inzwischen auf jährlich über 150'000 gestiegen – nicht zuletzt wegen der Coronakrise. Was jedoch noch deutlich unter den von ihrem Vorgänger Heiniger angepeilten 250'000 liegt.

Rickli warnt vor möglichen Folgen einer Ausschreibung

Eine Neuausschreibung des Auftrags birgt gemäss Rickli Risiken: «Es besteht die Gefahr, dass die Triagestelle künftig ausserkantonal oder vom Ausland aus betrieben wird», warnte die SVP-Regierungsrätin. Zudem würden sich Mitglieder der AGZ in Notfällen kaum von einem anderen Anbieter aufbieten lassen.

AGZ-Präsident Josef Widler (die Mitte, Zürich) betonte, dass zur Triagestelle ein umfassendes Leistungsangebot gehöre. Er warnte davor, dass andere mögliche Anbieter, etwa private Spitäler, Krankenkassen oder Unternehmen mit vielen eigenen Arztpraxen, bei der Zuweisung von Notfällen ihre eigenen Betriebe bevorzugen könnten. Das ursprüngliche Ziel, mit der Triagestelle die Spital-Notfalldienste zu entlasten und so auch Kosten zu senken, wäre damit in Gefahr. Mit 91 Stimmen von SVP, FDP und GLP sprach sich der 180-köpfige Kantonsrat dennoch für die Ausschreibung per 1. Januar 2027 aus.