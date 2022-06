Gesundheit Rotem Kreuz fehlen wegen Badi-Wetter die Blutspenden Wenns draussen warm ist, sind Blutspenden rar. Darum hat das Rote Kreuz zusätzliche Termine aufgeschaltet, in der Hoffnung, den Rückstand aufzuholen.

Das Rote Kreuz ruft zum Blutspenden auf. Colin Frei

Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) viele Menschen vom Blutspenden abgehalten. Nun ruft die Interregionale Blutspende des SRK die Bevölkerung dazu auf, noch vor den Sommerferien Blut zu spenden.

In den Sommermonaten zu genügend Blut zu kommen, sei besonders schwierig, schreibt das Rote Kreuz in einer Mitteilung vom Montag. Dies, weil viele Spenderinnen und Spender in den Ferien seien. Deshalb müsse der Rückstand jetzt aufgeholt werden.

Mit diesem Ziel hat das Rote Kreuz auf der Blutspende-Internetseite über 400 zusätzliche Termine aufgeschaltet. Und hofft auf viele Spendenwillige. Blut spenden kann jede Person, welche bei der ersten Spende zwischen 18 und 60 Jahre alt ist, sich gesund fühlt und mindestens 50 Kilogramm wiegt.

Besonders gefragt ist Blut von Menschen mit der Blutgruppe 0 negativ. Denn dieses Blut kann allen Patienten verabreicht werden, welche Blut benötigen. (sda)