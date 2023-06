Gesundheit Regierungsrat befürwortet Initiative «Gesunde Jugend Jetzt!» Der Zürcher Regierungsrat beantragt Zustimmung zur Initiative «Gesunde Jugend Jetzt!». Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen sollen rasch behandelt werden.

Der Bedarf an kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgungsleistungen nimmt seit einigen Jahren zu. Symbolbild: Sandra Ardizzone / AR

Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen sollen rasch behandelt werden. Dies fordert die kantonale Volksinitiative «Gesunde Jugend Jetzt!». Der Zürcher Regierungsrat teilt das Anliegen und beantragt dem Kantonsrat, der Initiative zuzustimmen.

Die Initiantinnen und Initianten greifen ein wichtiges Thema auf, zu welchem der Regierungsrat bereits in der vergangenen Legislatur einen Schwerpunkt gesetzt und verschiedene Massnahmen ergriffen hat, wie er am Donnerstag mitteilte. Der Bedarf an kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgungsleistungen nimmt seit einigen Jahren zu.

Ziel der Initiative der Jungen Mitte Kanton Zürich ist, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärker zu fördern und die Präventionsbemühungen zu verbessern. Kinder und Jugendliche, welche psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung benötigen, sollen diese rasch durch entsprechendes Fachpersonal erhalten.

Der Regierungsrat ist bereit, die Volksinitiative entgegenzunehmen. Er beantragt dem Kantonsrat der Initiative zuzustimmen und die Regierung mit der Ausarbeitung einer Umsetzungsvorlage zu beauftragen. Ein besonderer Fokus soll auf Massnahmen im Bereich der Prävention und Früherkennung liegen, wie es in der Mitteilung heisst. (sda)