Der Abstimmungskampf zum Kantonsspital Winterthur (KSW) ist in der heissen Phase. Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP) will es in eine AG umwandeln. Spitaldirektor Rolf Zehnder ist ebenfalls Feuer und Flamme, das KSW könnte als AG freier agieren. Anschaffungen über drei Millionen Franken müssten nicht mehr vors Kantonsparlament. In Interviews in der «NZZ» und im «Tages-Anzeiger» erklärt Zehnder, wie er mit den parlamentarischen Auflagen zurechtkommt. Der «NZZ» verriet er, er pflege Kredite in kleine Portionen zu splitten, sodass sich der Kantonsrat umgehen lässt. Gestern doppelte er mit ähnlichen Aussagen im «Tagi» nach.

Für die Gegner der Vorlage sind Zehnders Aussagen ein gefundenes Fressen. Gestern forderten ihn SP, Grüne und AL in einer gemeinsamen Fraktionserklärung zum sofortigen Rücktritt auf. Es sei unerhört, donnerte AL-Kantonsrat Markus Bischoff, wenn sich der Direktor eines grösstenteils mit Steuergeldern finanzierten Spitals über die demokratischen Regeln lustig mache.

Spitalrat schützt Zehnder

Für Ärger sorgten Zehnders Äusserungen aber auch bei Gesundheitsdirektor Heiniger und bei der Finanzkontrolle des Kantons. Beide wurden von sich aus aktiv. Heiniger, der laut gut informierten Quellen alles andere als «amused» auf Zehnders Aussagen reagiert haben soll, verlangte kurzfristig eine Stellungnahme vom KSW-Spitalrat. Diese hat Heiniger von Spitalratspräsident Franz Studer unterdessen erhalten. «Sicher hätte man das eine oder andere geschickter formulieren können», räumt Studer ein.