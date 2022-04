Geroldswil Welche Gebäude sind schützenswert? Der Gemeinderat lässt ein Inventar erstellen Weil die Bau- und Zonenordnung überarbeitet wird, benötigt die Gemeinde Geroldswil eine Übersicht über ihre schützenswerten Bauten. Den Auftrag dafür hat sich eine Firma aus Winterthur geschnappt.

Blick auf den Dorfplatz: Die Firma Ibid aus Winterthur wird diese Woche eine Begehung in Geroldswil machen. Chris Iseli / LTA

Im Zuge der Revision der Bau- und Zonenordnung muss die Gemeinde Geroldswil ein kommunales Inventar der schützenswerten Bauten erstellen lassen. Den Auftrag dafür hat die Firma Ibid aus Winterthur erhalten, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt.

Um sich ein Bild von der Gemeinde machen zu können, werde die Firma Ibid am Donnerstag eine Begehung in Geroldswil machen. In diesem Zusammenhang würden unter anderem Fotos, und Notizen gemacht. Über das weitere Vorgehen werde die Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt wieder informieren.