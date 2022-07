Geroldswil Wegen Wasserleitungsbruch: Höhenstrasse wird teilweise gesperrt Die Hauptarbeiten zum Leitungsersatz dauern vom 2. bis voraussichtlich 5. August. Die Versorgungssicherheit der Wasserversorgung bleibt gewährleistet.

In der Höhenstrasse in Geroldswil muss eine Wasserleitung ersetzt werden. Symbolbild: Seth Joel / Photographer's Choice RF

Wegen eines Wasserleitungsbruches im Abschnitt zwischen der Höhen- und der Wibergstrasse in Geroldswil musste der betroffene Leitungsabschnitt kurzfristig ausser Betrieb genommen werden. Die Versorgungssicherheit der Wasserversorgung bleibe dabei aber jederzeit gewährleistet, teilt die Gemeinde mit.

Die Hauptarbeiten zum Leitungsersatz beginnen am Dienstag, 2. August, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 5. August. Wegen der Platzverhältnisse ist die Höhenstrasse aus Sicherheitsgründen im Bereich der Bauarbeiten – also östlich des Reservoirsteigs auf Höhe der Liegenschaften Nummer 15 und Nummer 11b – für den Verkehr wie auch für Fussgänger in diesem Zeitraum gesperrt.

Sämtliche Liegenschaften sind jedoch ab der Chratzstrasse oder der Bergstrasse jederzeit erreichbar. Die Wibergstrasse bleibt befahrbar. Im Bereich des Werkgrabens ist jedoch mit entsprechenden Behinderungen zu rechnen.