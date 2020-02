Genderneutrale Toiletten im Zürcher Stadthaus

Die genderneutralen Toiletten mit Wickeltisch sind für alle Geschlechter zugänglich, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Frauen- und Männertoiletten wird es aber auch weiterhin geben.

Der Gleichstellungsplan steht für das Engagement der Stadt, die rechtliche und gelebte Gleichstellung auf kommunaler Ebene in allen Lebensbereichen umzusetzen. Der Plan 2019-2022 schliesst an das Engagement in den Vorjahren an, weitet dieses aber noch aus.

Neben der Gleichstellung von Trans-Menschen geht es beispielsweise bei einem departementsübergreifenden Projekt auch um die Bekämpfung von sexuellen, sexistischen, homo- und transfeindlichen Belästigungen im öffentlichen Raum und im Nachtleben.

Ausserdem prüfen Alters- und Pflegezentren, ob Angebote besser auf die Bedürfnisse von älteren LGBTI-Menschen abgestimmt werden müssen.