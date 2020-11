Gemeinderat will Zürich Tourismus mit zwei Millionen unter die Arme greifen

Damit soll der Tourismus in der Region Zürich während und nach der Corona-Krise wieder angekurbelt werden. Mit dem Geld soll das sogenannte Recovery-Programm von Zürich Tourismus unterstützt werden. Dieses Programm will die Nachfrage in den Jahren 2020 bis 2022 mit verschiedenen Massnahmen stärken.

Zürich Tourismus finanziert sich in normalen Zeiten zu rund 90 Prozent privat. Weil die Übernachtungstaxe wegbrach, ist der Verein nun auf Unterstützung der öffentlichen Hand angewiesen.

Der Kanton stellt Zürich Tourismus ebenfalls Geld zur Verfügung. Der Kantonsrat hatte im Juli einen Beitrag von 2,5 Millionen Franken genehmigt.

Der Gemeinderat überwies zudem ein SP-Postulat, mit dem er den Stadtrat zur Prüfung beauftragte, wie die Marketingmittel von Zürich Tourismus vermehrt in Europa eingesetzt werden können.