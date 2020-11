Gemeinderat bewilligt 95 Zimmer für junge Erwachsene in Ausbildung

Die Stiftung Jugendwohnnetz Juwo will in Aussersihl 95 Zimmer für junge Erwachsene in Ausbildung erstellen. Der Zürcher Gemeinderat stimmte am Mittwoch zu, der Stiftung dafür die Liegenschaft an der Herdernstrasse 56 für 62 Jahre im Baurecht abzutreten.