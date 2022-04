Gemeindefinanzen Hohe Steuererträge: Die Stadt Uster erzielt bei der Rechnung 2021 überraschend ein Plus Neben vielen anderen Städten und Gemeinden schliesst auch die Stadt Uster ihre Rechnung 2021 mit einem Plus ab. Statt dem budgetierten Minus von 9,9 Millionen Franken weist die Rechnung nun ein Plus von 1,7 Millionen Franken aus.

Dank hoher Steuereinnahmen schreibt Uster ein Plus in der Rechnung 2021. Christian Beutler / Keystone

Somit fällt der Abschluss 2021 um 11,5 Millionen Franken besser aus als budgetiert. Dieser deutlich bessere Abschluss liege an den sehr hohen Steuereinnahmen, teilte der Stadtrat am Dienstag mit. Insgesamt nahm die Stadt Steuern in der Höhe von 125,7 Millionen Franken ein, das sind 12,1 Millionen mehr als im Vorjahr.

Deutlich mehr in die Stadtkasse abgeliefert haben vor allem die natürlichen Personen. Auch die Grundstückgewinnsteuern fielen höher aus als im Vorjahr, da in Uster ein reger Verkauf und Kauf von Grundstücken stattfindet. Bei den Unternehmen gingen die Steuererträge hingegen ein weiteres Mal zurück.

Ob die Steuern auch in den kommenden Jahren derart reichhaltig sprudeln, ist offen. Wie immer seien die Einnahmen schwieriger zu budgetieren als die Ausgaben, wird Finanzvorstand Cla Famos (FDP) in der Mitteilung zitiert. Die Unsicherheiten und Risiken für die Wirtschaft würden bestehen bleiben, insbesondere auch wegen des Kriegs in der Ukraine. (sda)