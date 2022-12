Gemeindefinanzen Gemeinderat Zürich spricht Millionen für die Schule Die Schule soll zukünftig mehr Geld erhalten. Das hat der Zürcher Gemeinderat am zweiten Tag der Budgetdebatte entschieden.

Die Schule wird in Zürich zukünftig mehr Geld erhalten, vor allem, um damit zusätzliche Stellen in der Betreuung zu finanzieren. Themenbild: Severin Bigler

Am zweiten Tag der Budgetdebatte hat der Zürcher Gemeinderat mehrere Millionen Franken für die Schule gesprochen. Vor allem in der Betreuung soll es zusätzliche Stellen geben. Die Debatte über zusätzliche Schulassistenzen wurde im Gemeinderat Zürich am Freitag ideologisch. Während Balz Bürgisser (Grüne) von der integrativen Schule schwärmte, bezeichnete Stefan Urech (SVP) das Modell als gescheitert.

Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) wunderte sich über die Debatte. Die Integration sei von der Schule gewünscht, ebenso die Klassen- und Schulassistenzen. Doch das Schuldepartement plane weniger ein, als es eine Mehrheit der Rechnungsprüfungskommission (RPK) wolle. 70 zusätzliche Stellen für 2 Millionen Franken soll es geben. «Lassen Sie uns Zeit für vernünftige Schritte», sagte Leutenegger. Seine Warnung brachte nichts: Der Antrag auf zusätzliche Stellen kam mit 77 zu 39 Stimmen durch.

Weitere fast 2,9 Millionen Franken gibt es für die Betreuung. Einzig der Antrag auf zusätzliche Stellen in den Schulsekretariaten (5,9 Millionen Franken) scheiterte, weil sich auch Grüne und GLP dagegen stellten.

Das Budget der Stadt Zürich wird 2023 wohl ein Defizit von über 200 Millionen Franken aufweisen. Sollte der Gemeinderat am Freitag nicht zum Ende kommen, ginge die Debatte am Samstag weiter. (sda)