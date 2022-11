Gault Millau 2023 Zürich bleibt Gourmet-Stadt Nummer 1 – zwei Limmattaler Restaurants zählen zu den besten der Schweiz Die neue Ausgabe des Restaurantführers «Gault-Millau» wurde veröffentlicht. Erneut glänzt der Kanton Zürich mit seinen Restaurants. Zwei davon befinden sich im Limmattal.

Zürich bleibt weiterhin die Gourmet-Stadt Nummer 1. (Symbolbild) Bild: Dominik Wunderli

Mit 870 Restaurants sind im diesjährigen «Gault-Millau» so viele wie noch nie gelistet. Im «Le Club des 19», dem Kreis der 19-Punkte-Köche, befindet sich wie bereits letztes Jahr ein Zürcher Koch: Heiko Nieder von Restaurant The Dolder Grand. Somit ist er einer von sechs Köchen, die mit 19 Punkten ausgezeichnet wurden.

Aber auch Nachwuchschefs hat Zürich genügend zu bieten. So werden zwölf neue Restaurants aus dem Kanton in den Restaurantführer aufgenommen. Insgesamt 15 Zürcher Köche steigen dieses Jahr auf und erhalten mehr Punkte als noch im Vorjahr. Dazu gehören drei neue 17-Punkte-Chefs: Daniel Zeindlhofer vom Restaurant Igniv, Keinichi Arimura vom Restaurant Sushi Shin, dem höchstbewerteten asiatischen Restaurant der Schweiz, und Antonio Colaianni von Restaurant Ornellaia, der wieder in die 17-Punkte-Liste zurückkehrt.

In der Lifestyleliste «Gault-Millau»-POP spielt Zürich mit 46 Adressen die Hauptrolle. Armin Azadpour, Claudio Sacchi und Patrick Schindler von der Bar Lupo sind die diesjährigen «POP-Könige» und zeigen, dass Zürich in allen Kategorien gut vertreten ist.

Auch zwei Dietiker Restaurants sind im Guide

Während letztes Jahr das Traditionslokal Taverne zur Krone am Dietiker Kronenplatz von 13 auf 14 Punkte aufstieg, ändert sich dieses Jahr nichts an den Punkten des Restaurants. Küchenchef Heinz Schenkel punktet erneut mit seiner erfrischenden Küche auf traditioneller Basis. So gibt es diverse Schweizer Klassiker wie Zürcher Geschnetzeltes oder Leberli mit Rösti, welche bei Besuchern bestimmt gut ankommen.

Koch Quilin Luo vom China-Restaurant «Luo» darf sich weiterhin über 13 Punkte freuen. Bild: Mario Heller

Auch das China-Restaurant Luo im «Ochsen» in Dietikon hält sich weiterhin auf 13 Punkten. Besonders die Rippchen mit dunkler Sauce empfiehlt der «Gault-Millau». Die Karte, welche seit acht Jahren unverändert ist, begeistert immer noch und Koch Quilin Luo beherrscht seine Gerichte. Einzig die Schärfe wurde milder über die Jahre, aber dies tut dem Geschmack keinen Abbruch.