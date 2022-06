Gastronomie Die «mediterranen Nächte» finden mit 141 Betrieben statt Trotz Einsprachen werden zahlreiche Gastrobetriebe ihre Öffnungszeiten an den Wochenenden verlängern. Der sechswöchige Versuch startet im Juli.

In Zürich werden die Abende länger. Die «mediterranen Nächte» können stattfinden. Keystone

Der neue Anlauf für die «mediterranen Nächte» in Zürich kann stattfinden. 141 Gastrobetriebe, vorwiegend in den Kreisen 1, 4 und 5, werden somit ihre Öffnungszeiten an den Wochenenden verlängern. 18 Betriebe, die gerne teilgenommen hätten, müssen jedoch verzichten.

In 18 Fällen hätten Anwohnerinnen und Anwohner Einsprache gegen die Erlaubnis für verlängerte Öffnungszeiten erhoben, teilte die Stadt am Freitag mit. Weil die Behandlung dieser Einsprachen länger dauern würde als die drei Wochen, die es bis zum Start der «mediterranen Nächte» noch sind, werden diese 18 Betriebe nicht teilnehmen können.

Für 141 Betriebe heisst es ab Juli aber, in den Nächten auf Samstag und Sonntag bis 2 Uhr morgens geöffnet zu sein. Heute müssen sie um Mitternacht schliessen. Der Versuch dauert sechs Wochenenden lang.

Die Stadt hatte das Pilotprojekt ursprünglich im Sommer 2020 durchführen wollen. Doch Rekurse von Quartiervereinen und schliesslich das Coronavirus stoppten die Pläne. (sda)