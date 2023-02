Gastronomie Deutlich weniger Gartenbeizen wollen bis 2 Uhr öffnen Die mediterranen Nächte finden diesen Sommer das zweite Mal statt: An sechs Wochenenden im Juli und August können Restaurants bis um 2 Uhr offen haben – statt nur bis Mitternacht. Doch: 2023 nehmen deutlich weniger Restaurants teil als noch im Vorjahr.

Die diesjährigen «mediterranen Nächte» finden vom 7. Juli bis am 12. August statt. (Archivbild) Ennio Leanza / Keystone

Die Stadtpolizei Zürich hat 88 Zürcher Gastrobetrieben die Bewilligung erteilt, an sechs Wochenenden im Sommer ihre Gäste bis 2 Uhr im Freien zu bewirten. Vor einem Jahr, als die «mediterranen Nächte» zum ersten Mal durchgeführt wurden, nahmen noch 141 Betriebe teil.

Wie 2022 beteiligen sich wiederum vor allem Gastrobetriebe aus der Zürcher Innenstadt und den Ausgehmeilen in den Kreisen 1, 4 und 5 am Pilotversuch mit längeren Öffnungszeiten, wie das Stadtzürcher Sicherheitsdepartement am Dienstag mitteilte.

Die 88 Boulevardcafés und Gartenrestaurants sollen in den Nächten auf Samstag und Sonntag ihre Gäste statt bis Mitternacht bis um 2 Uhr bewirten dürfen. Die entsprechenden Verfügungen, gegen die Einsprachen möglich sind, werden am Mittwoch veröffentlicht.

2023 – das zweite Jahr des Pilotversuchs

2023 gelten die verlängerten Öffnungszeiten im Freien wegen des «Züri Fäscht» bereits eine Woche vor den Sommerferien am 7. Juli. Sie enden am zweitletzten Ferien-Wochenende am 12. August. Es nehmen nur bestehende Betriebe teil. Restaurants in Innenhöfen und in der Empfindlichkeitsstufe II erhielten wie 2022 keine Bewilligung.

Die «mediterranen Nächte» gehen auf einen Vorstoss aus dem Stadtparlament zurück. Im Rahmen eines zweijährigen Pilotversuchs werden längere Öffnungszeiten gewährt. Nach dessen Auswertung soll entschieden werden, ob sie definitiv eingeführt werden. (sda/chm)