Die eigenen Ideen verwirklichen

Das junge Literaturlabor Zürich, das jungen Menschen beim Schreiben von Texten unter die Arme greift, unterstützte die Schüler. Daneben wurde der Klasse Autorin Anita Siegfried als Schreib-Coach zur Verfügung gestellt. Siegfried weckte mit jugendnahen Themen das Interesse der Schüler. Kurz darauf ging es bereits ans Verfassen eigener Texte. Beim Schreiben war alles erlaubt.

Von der Kriminalgeschichte bis hin zu einer Urlaubserzählung. Nachdem die ersten Geschichten abgegeben wurden, arrangiere Siegfried daraus einen Lauftext und korrigierte gleichzeitig grammatikalische Fehler. Am Inhalt wurde nichts verändert. «Es ging darum, das kreative Schreiben zu fördern und die Ideen, die in den Köpfen steckten, zu verwirklichen», so Kandil. «Wir wollen den Kindern die Lust am Schreiben näher bringen.»

Zweifel verschwanden

Der angefertigte Lauftext wurde in Zweier- und Dreiergrüppchen mehrmals überarbeitet. So entstanden im letzten halben Jahr die vier Hauptgeschichten, des Schulhausromans. Die vielen Ideen wurden mit Eifer zu Papier gebracht.

«Als ich den Schülern von unserem Ziel erzählte, reagierten sie verhalten. Sie zweifelten daran, ob sie so etwas überhaupt schafften.» Die Zweifel verschwanden bald darauf und sie freuten sich auf die kreative Arbeit. «Nach einer Weile haben sie die wöchentlichen Schreibstunden geliebt», so Kandil.

Ruhe vor dem Sturm

In der letzten Vorbereitungszeit sei eine Anspannung spürbar gewesen, sagt Kandil. «Ihnen allen liegt die Präsentation sehr am Herzen. Letzten Donnerstag haben wir eine Hauptprobe in der Bibliothek abgehalten. Die Schüler wünschten sich einen Probelauf, damit an ihrem Auftritt keine grossen Fehler geschehen.»