Rund 709 Polizisten wurden Anfang Juli an den gewalttätigen Demonstrationen gegen den G-20-Gipfel in Hamburg verletzt, neun davon schwer. In diesem Zusammenhang waren insgesamt neun Schweizer vorläufig festgenommen worden. Ein Zürcher soll dabei immer noch in Untersuchungshaft in Deutschland sitzen, die anderen acht Festgenommenen kamen nur vorübergehend in polizeiliche Gewahrsam und würden sich wieder auf freiem Fuss befinden, berichtet der «Tages Anzeiger».

Es handle sich dabei um einen 29-jährigen Zürcher Gastronom, der mit Freunden ein Szene-Restaurant im Zürcher Kreis 4 betreibe.