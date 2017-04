Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagvormittag in Winterthur eine 29-jährige Fussgängerin angefahren, die auf dem Fussgängerstreifen die Wülflingerstrasse überqueren wollte. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen an den Beinen zu, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte.