Die Stadtpolizei Zürich hat am Sonntagmorgen im Kreis 4 einen Taschendieb verhaftet. Der 25-Jährige ist geständig.

Der Dieb war kurz nach 8 Uhr an der Langstrasse von einem Passanten beobachtet worden, wie er einem Mann das Portemonnaie aus der Hosentasche zog, teilte die Stadtpolizei am Montag mit. Der Fussgänger verfolgte den Dieb in sicherem Abstand, nahm mit der Polizei Kontakt auf und gab der ausgerückten Streifenwagenpatrouille den Standort durch.

Die Polizeibilder vom Juli: