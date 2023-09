Dietikon Bella-Vita-Brand: Betreiber sitzt im Gefängnis, Vater taucht in Mafia-Protokoll auf

Im September 2022 brannte die Pizzeria La Bella Vita in Dietikon. Betreiber Fabrizio T.* sitzt in Haft, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Brandstiftung. Und weshalb taucht dessen Vater und Mitbesitzer Pietro T.* in einem abgehörten Gespräch eines Mafia-Bosses auf? Eine Spurensuche.