«Für Leukämie-Patienten ist die neue Behandlung eine Revolution»

Kinder haben nicht die gleichen Krebsarten wie Erwachsene. Warum ist das so?

Jean-Pierre Bourquin: Krebs ist quasi ein Unfall in der Programmierung der Gene. Man muss sich das vorstellen wie ein Computer, der plötzlich etwas anderes macht, weil Teile des Programms fehlgesteuert werden. Dies passiert abhängig vom biologischen Umfeld. Dieses ist im Frühkindesalter ganz anders als später. Deshalb gibt es bei Kindern andere Tumorarten.

Ist das ein Vorteil?

Wir haben zum Glück bei Kindern insgesamt bessere Möglichkeiten, die Tumore zu bekämpfen. Es gibt sogar Situationen, wo sich gewisse Tumoren zurückbilden können. Möglicherweise weil sich das Umfeld mit der Entwicklung des Kleinkindes rasch verändert.

Was heisst konkret, dass Kinderkrebs besser heilbar ist?

Vier von fünf Kindern können wir eine Heilung anbieten. Bei manchen Tumorarten müssen wir aber noch intensiv arbeiten mit Chemotherapie oder Transplantation. Diese Verfahren sind mit viel Toxizität verbunden. Deren Folgen können Patienten allenfalls noch für lange Zeit beeinträchtigen. In zehn Jahren behandeln wir hoffentlich nicht mehr so, weil wir immer mehr Untergruppen erkennen. Es gibt eine rasante Entwicklung in der Wissenschaft.

Wo hat die Forschung Schwung bekommen?

Wir stehen vor einer neuen Ära. Die Veränderungen in Tumorzellen können heute globaler analysiert werden. Darüber hinaus könne komplexe Zusammenhänge nun computergesteuert und mit künstlicher Intelligenz exploriert werden. Solche Ansätze werden es erlauben, die Veränderungen der Krebsprogramme in Tumorzellen besser zu verstehen. Man wird sogar Unerwartetes entdecken, ohne immer im Voraus eine Hypothese zu formulieren. Zudem haben wir weltweit Forschungsinitiativen und Gruppen, die neue Substanzen entwickeln, die gezielt eingreifen können.