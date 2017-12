Für das Architekturbüro sei heute ein ungewöhnlicher Tag, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Bollhalder Eberle gewinnt nämlich gleichzeitig mit dem Zuschlag für die Projektierung des neuen Kantonsspitals Schaffhausen auch den Wettbewerb für die Stadtzürcher Schulanlage.

Die neue Primarschule Thurgauerstrasse soll eine Tagesschule mit Verpflegungs- und Aufenthaltsräumen werden. Insgesamt soll sie Platz bieten für 18 Schulklassen, zwei Kindergärten, Räume der Musikschule, Werkräume, eine Bibliothek und einen Mehrzweckraum. Zur Schule gehören zudem eine Doppelsporthalle und Aussenanlagen. Die Kosten betragen rund 51 Millionen Franken.

Wichtige Funktion

Das Areal Thurgauerstrasse in Zürich-Leutschenbach stellt mit einer Fläche von rund 65'000 Quadratmetern eine der grössten unbebauten Landreserven der Stadt Zürich dar. Es habe damit eine wichtige Funktion in der weiteren Stadtentwicklung, teilte das Hochbaudepartement am Freitag mit.

Auf diesem Areal, das nach den Grundsätzen der 2000-Watt-Gesellschaft entwickelt werden soll, wird ein Quartierteil mit Gewerbeflächen und etwa 700 gemeinnützigen Wohnungen für rund 1800 Menschen entstehen. Dazu kommen eine Schulanlage und ein Quartierpark.

Ausserhalb der Schulzeit werden nebst dem Park auch die auf dem Schulareal geplante Doppelsporthalle sowie die zugehörigen Aussenanlagen der Quartierbevölkerung zur Verfügung stehen.

Gestaltungspläne 2019 in Kraft

Die entsprechenden öffentlichen Gestaltungspläne lagen von Oktober bis Dezember 2016 auf und werden nach der Bereinigung und der anschliessenden Beratung im Gemeinderat voraussichtlich Ende 2019 in Kraft gesetzt.

Über die Kredite für das Schulhaus und die Parkanlage gibt es voraussichtlich im Herbst 2020 eine Volksabstimmung.