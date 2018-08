Flora Dora hat Lydia A. im Rahmen der aufsuchenden Sozialarbeit an der Langstrasse kennengelernt, wo sie illegal gearbeitet hatte. Lydia fiel den Mitarbeitenden durch ihr ausgesprochen abweisendes Verhalten ihnen gegenüber auf. Während Monaten sprachen sie die Klientin immer wieder an und versuchten sie davon zu überzeugen, sich zu legalisieren und ihre Arbeit auf dem sicheren Strichplatz auszuüben. Endlich kam Lydia A. aufgrund einer Busse wegen illegaler Sexarbeit von sich aus auf eine der Mitarbeiterinnen zu und bat diese, sie bei einer Bussenabklärung und Ratenzahlungsvereinbarung zu unterstützen. Daraufhin wurde der Kontakt mit Lydia A. enger, und sie öffnete sich Flora Dora gegenüber in Bezug auf einen schweren Gewaltvorfall mit einem Freier, den sie in der Folge auch anzeigte. Eine Begleitung zu einer medizinischen Anlaufstelle trug ebenfalls dazu bei, das Vertrauen aufzubauen. Über Neujahr reiste Lydia A. nach Deutschland, um sich vom erlittenen Gewaltvorfall zu erholen. Im Januar meldete sie sich zurück und bat darum, dass jemand von Flora Dora sie vom Busbahnhof am Sihlquai abhole. Kaum aus dem Reisecar gestiegen gestand Lydia A. der Mitarbeiterin ihre Ausbeutungssituation. Diese konnte Lydia A. für eine Nacht an einen sicheren Ort bringen. Am darauffolgenden Tag fand ein Gespräch mit den Spezialisten für Milieu- und Sexualdelikte der Stadtpolizei statt. Lydia A. konnte in ein Schutzhaus gebracht werden. Die aktuelle Situation von Lydia A. ist unbekannt. Sie ist nach Deutschland weitergereist. Es ist zu keiner Anzeige gekommen.