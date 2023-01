Endlich Schnee: Grosser Andrang am Skilift Ghöch in Bäretswil

Nachdem der Schnee lange auf sich warten liess, konnte am Wochenende der Skilift Ghöch in Bäretswil erstmals diese Saison in Betrieb genommen werden. Das lockte am Sonntag viele kleine und grosse Wintersportler auf die Piste. (has)