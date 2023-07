Freizeit Zürcher Flussbad Unterer Letten wird saniert Das Flussbad Unterer Letten wird bis Sommer 2025 instand gesetzt. Die Baumassnahmen werden ausserhalb der Badesaison durchgeführt.

Das Bad wurde 1909 vom Architekten Friedrich Fissler im Jugendstil erbaut. Symbolbild: Zvg/ Sportamt Der Stadt Zürich

Das Flussbad Unterer Letten in Zürich-Wipkingen wird saniert und umgebaut. Die Baumassnahmen finden in zwei Etappen ausserhalb der Badesaison statt und sollen bis Sommer 2025 abgeschlossen sein. Der Stadtrat hat dafür rund 5 Millionen Franken bewilligt.

In den nächsten zwei Jahren soll der Holzbau instand gesetzt werden und mit einem Umbau möglichst sein ursprüngliches Erscheinungsbild zurückerhalten, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. So soll die Fassade entlang des Kloster-Fahr-Wegs wieder mit Fenstern ausgestattet werden und es wird ein Kiosk mit Ausgabetheke eingebaut.

Geplant ist unter anderem Fassade, Dach und Anstrich zu erneuern und auch die angerostete Unterwasserkonstruktion, die Kanalmauer und das Becken für Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer im oberen Bereich der Anlage werden saniert. Die Arbeiten werden in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege durchgeführt, wie es in der Mitteilung heisst. Das Bad wurde 1909 vom Architekten Friedrich Fissler im Jugendstil erbaut. (sda)