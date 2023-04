Freizeit Jugendlicher lanciert in Uster ein Urban-Golf-Projekt Mitten in der Stadt Uster wird bis im Herbst Golf gespielt. Ein 15-Jähriger hat den Testlauf angeregt und umgesetzt.

Das Urban-Golf-Projekt soll nach dem Testlauf einer Evaluation unterzogen werden. Symbolbild: Reto Martin

In Uster kann von April bis Oktober «Urban Golf» gespielt werden: Die Stadt hat einen Testlauf bewilligt, den ein Jugendlicher angeregt und umgesetzt hat.

Die Stadt Uster unterstützt den 15-Jährigen mit einem Startkapital von 2000 Franken, wie sie am Mittwoch mitteilte. Zudem standen dem jungen Ustermer der Teamleiter der städtischen Jugendarbeit sowie der Kommandant der Stadtpolizei beratend zur Seite.

Bei «Urban Golf» fliegen die Golfbälle nicht über grüne Rasenflächen, sondern werden dem Namen entsprechend im öffentlichen städtischen Raum abgeschlagen. Als Zielobjekte dienen Abfalleimer, Brunnen und ähnliche Objekte.

Das Spiel findet dabei an Plätzen statt, die speziell dafür freigegeben wurden, wie die Stadt Uster in ihrer Mitteilung festhält. Dies seien Orte, an denen Passantinnen und Passanten nicht gefährdet seien.

Der 15-jährige Initiator des Testlaufs holte die notwendigen Bewilligungen von Privaten und Behörden ein, besorgte das passende Material, wie die extra für den Asphalt entwickelten Golfballhalter, und stellte selbstständig eine Website mit einem Buchungssystem online.

Die Stadt Uster will nach dem Testlauf eine Evaluation durchführen. Fällt diese positiv aus, soll das Angebot definitiv eingeführt werden, heisst es in der Mitteilung.(sda)