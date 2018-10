Am Donnerstag, dem vierten Tag im An’Nur-Prozess am Winterthurer Bezirksgericht, hatten Anklage und Verteidigung ein letztes Mal Gelegenheit, die Richter für ihre Sache zu gewinnen. Damit ist die Hauptverhandlung vorerst beendet, das Urteil wird am 23. Oktober eröffnet. Was bleibt aus dem Prozess?

Darum gehts:

In einem Akt der Selbstjustiz sollen die zehn Beschuldigten zwei Männer eingesperrt, geschlagen und mit dem Tode bedroht haben. Die Opfer waren als Informanten eines Journalisten enttarnt worden. Die Gewalteskalation trug sich laut Anklage im November 2016 in der berüchtigten, inzwischen geschlossenen An’Nur-Moschee zu.

Staatsanwältin will ein Exempel statuieren:

Die Staatsanwaltschaft hält an der Anklageschrift fest und fordert teilbedingte Freiheitsstrafen von 30 bis 36 Monaten für die neun erwachsenen Beschuldigten, in vier Fällen verbunden mit Landesverweisen. Die vorgeworfenen Straftatbestände lauten Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Nötigung und mehr. Es sei unglaublich, dass sich Szenen wie aus einem Mafiafilm in einem Rechtsstaat abspielen können, sagte eine Staatsanwältin. Mit dem Prozess sei nun ein klares Zeichen gegen die Aushöhlung des Rechtsstaats zu setzen. «In der Schweiz hat es keinen Raum für Schattengesellschaften.»

Beschuldigte streiten alles ab:

Man habe bloss einen Spitzel und dessen Komplizen entdeckt und sie zur Rede gestellt, so die Version der acht jungen Beschuldigten. Auch die angeklagten Leitfiguren der Moschee, die zum Tatzeitpunkt als Imam und als Präsident fungierten, bekennen sich vor Gericht zu nichts: Es stimme nicht, dass sie von den Privatklägern unter Gewaltandrohung ein Geständnis erpresst hätten. Sie hätten ein normales Gespräch geführt. Die Verteidiger fordern Freisprüche in allen wesentlichen Punkten und Entschädigungen sowie Genugtuung. Ein Angeklagter gibt einzig zu, dass er das Hauptopfer beschimpft und angespuckt hat.