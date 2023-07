Freibäder Stadt Zürich zählt bereits eine Million Eintritte in Sommerbäder Die Stadtzürcher Sommerbäder verzeichneten am vergangenen Samstag den millionsten Eintritt in dieser Saison.

Das Wochenende mit den meisten Eintritten wurde am 24./25. Juni verzeichnet. Symbolbild: Zvg/Sportamt Der Stadt Zürich

Das anhaltend schöne Sommerwetter treibt die Besucherzahlen der Badis in die Höhe. Die Stadtzürcher Sommerbäder haben am Samstag den millionsten Badeeintritt in dieser Saison verzeichnet.

Nach einem eher regnerischen Mai schnellten die Zahlen in die Höhe: Der millionste Eintritt wurde 57 Tage nach Saisoneröffnung am 13. Mai erreicht, wie das Sportamt der Stadt Zürich am Montag mitteilte. Auch im Sommer 2022 wurde die Millionengrenze zu diesem Zeitpunkt geknackt.

Das Wochenende mit den meisten Eintritten wurde am 24./25. Juni verzeichnet. Knapp 110’000 Besucher besuchten dann die Sommerbäder. (sda)