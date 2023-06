Frauenstreik Zürcher Stadtpolizist bei Frauendemo am Knie verletzt Am diesjährigen Frauenstreik blieb es grösstenteils friedlich. Auf dem Paradeplatz gab es jedoch eine Auseinandersetzung zwischen Demonstrantinnen und der Stadtpolizei.

Während der Arbeiten sei der Polizist von einer Demonstrantin getreten worden. Symbolbild: Pd

Der Zürcher Stadtpolizist, der am Mittwoch an der Frauendemo von einer Demonstrantin getreten wurde, hat eine Verletzung am Knie erlitten. Er könne zurzeit nicht arbeiten, twitterte die Stadtpolizei am Donnerstag.

Der Vorfall, von dem im Internet ein Video kursiert, passierte am Mittwoch Mittag auf dem Paradeplatz. Eine Gruppe von Frauen hatte dort den Tramverkehr lahmgelegt, indem sie Transparente mit Stahlseilen aufgehängt hatte.

Während der Entfernungs-Arbeiten sei der Polizist von einer Demonstrantin getreten worden, teilte die Stadtpolizei mit. Er musste ins Spital gebracht werden und fällt bis auf Weiteres aus.

Allerdings wird die Stadtpolizei auf Twitter scharf für den Einsatz kritisiert. In einem Video ist zu sehen, wie der Polizist die Frau möglicherweise an den Haaren oder Kleidern zieht. Ein anderer Polizist sprüht derweil Pfefferspray in die Menge.

Strafverfahren für die Demonstrantin

Wie es bei der Stadtpolizei am Donnerstag auf Anfrage hiess, wurde die Demonstrantin verhaftet. Weil sie nach der Verhaftung aber gesundheitliche Beschwerden geltend gemacht habe, sei sie vorsorglich ebenfalls ins Spital gebracht worden.

Dies habe sie inzwischen wieder verlassen können. Die Frau hat nun ein Strafverfahren wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte am Hals.(sda)