Demonstrierende brennen Erdogan-Figur am Helvetiaplatz ab

Ein Demozug setzte am Frauenstreik in Zürich eine Figur des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Brand. Sie brannte unter Jubel und lauten Rufen der Demonstrierenden ab. Die Feuerwehr rückte zum Helvetiaplatz aus, um den Brand im Einkaufswagen zu löschen.