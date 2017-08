Sie muss mit der Situation total überfordert gewesen sein. Eine wohl junge Frau aus dem Bezirk Horgen bringt Anfang 2016 ein Kind zur Welt. Alleine, im Badezimmer der elterlichen Wohnung. Sie durchtrennt die Nabelschnur und steckt das Neugeborene, das an einer Lungenentzündung leidet, in einen Plastikkübel. Sie bedeckt das Kind mit Kleidern und Wäschestücken und stellt den Eimer in den Kleiderschrank ihres Schlafzimmers. Dann kümmert sie sich nicht mehr um das Neugeborene. Vermutlich nach mehreren Stunden stirbt es an akutem Herzversagen. So steht es in der Anklageschrift.

Vieles bleibt im Dunkeln

Die Staatsanwaltschaft klagt die Frau nun wegen Kindstötung an. Im Oktober muss sie am Bezirksgericht Horgen erscheinen. Die Anklageschrift lässt viele Fragen offen. Etwa, wie die Frau, die offenbar bei den Eltern wohnte, unbemerkt ein Kind zur Welt bringen kann. Die Eltern waren zum Zeitpunkt der Geburt in der Wohnung. Warum sich die Beschuldigte nicht um das Baby gekümmert hat, bleibt ebenfalls im Dunkeln.