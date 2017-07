Auch der Pilot konnte das Flugzeug unverletzt verlassen. Beim verunfallten Flugzeug handelte es sich um das Modell Fieseler Storch. Auf dem Facebook-Account des in Oetwil am See domizilierten Vereins Freunde des Fieseler Storchs wird der erhebliche Sachschaden am Flugzeug A-99 näher beschrieben: «Die Luftschraube ist stark beschädigt, das Hauptfahrwerk auf beiden Seiten abgeschert, der Motor hat vermutlich Shockload, das bedeutet: Die Kurbelwelle könnte verzogen sein», schreiben die Flugfreunde.

Geschichte der Storche: Naziflugzeug und Rettungspionierflugzeug

Die Fieseler-Storch-Flugzeuge haben eine lange Geschichte: Das Flugzeug Fieseler Fi 156 Storch hob laut Wikipedia 1936 erstmals in die Lüfte ab und war danach im Zweiten Weltkrieg für die nazideutsche Luftwaffe im Einsatz, unter anderem als Kurierflugzeug. In der Schweiz wurden die Fieseler-Storch-Flugzeuge vor allem als Rettungsflugzeuge in den Alpen bekannt. Eines ganz besonders: 1946 wurde mit der A-97 im Berner Oberland die Crew einer abgestürzten amerikanischen Militärmaschine gerettet. Es war die erste Luftrettung der Welt im Hochgebirge, damals im November 1946 auf dem Gauligletscher. Das Flugzeug A-97 lässt sich seit über 50 Jahren im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern besichtigen.