Flughafen Zürich will neue Hangar bauen — für Geschäftsfliegerei

Mit dem Neubau will der Flughafen laut Mitteilung den Bedarf an Hangarflächen für grössere Flugzeugtypen in der Geschäftsfliegerei decken. Gebaut werden ein Abfertigungsgebäude auf einer Fläche von 80 mal 280 Metern und einer Höhe von maximal 30 Metern, dazugehörige Hangar-Vorplätze und Parkplätze.

Mit Blick auf den ungewissen Verlauf des Genehmigungsverfahrens würden noch keine Bautermine festgelegt. Der Flughafen Zürich rechnet derweil mit einer etappenweisen Umsetzung des Projekts. Ein Plangenehmigungsgesuch dazu wird am nächsten Montag öffentlich aufgelegt.