Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) bezeichnet den Vorfall als schwer und hat eine Untersuchung eröffnet, wie es im am Freitag veröffentlichten Vorbericht heisst.

Gemäss Vorbericht wurde der Vorfall am Samstag, 22. September um 18.15 Uhr am Flughafen Zürich registriert. Neben dem Schweizer Pilot waren vier Passagiere an Bord.